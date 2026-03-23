В Японии запустили экскурсионный поезд к горе Фудзи, предназначенный только для иностранцев

В Японии запустили «Специальный поезд Хокусая» — особый железнодорожный рейс, предназначенный для того, чтобы иностранные туристы могли добраться до горы Фудзи. Об этом написал SoraNews24.
Воспользоваться маршрутом от станции Мисима до станции Фудзиномия в префектуре Сидзуока могут только зарубежные путешественники, утверждают в рекламе. Экскурсионный поезд запустила железнодорожная компания JR Central совместно с турагентством JTB.
Поездки в этом составе входят в туристический пакет, предлагаемый JTB. Туристам предлагается добраться из Токио до Мисимы на скоростном поезде «Синкансен», затем проехаться на тематическом поезде до Фудзиномии, после чего на совершить автобусную экскурсию к Центру всемирного наследия горы Фудзи, храму Фудзисан Хонгу Сэнгэн Тайся и водопадам Сираито и Отодомэ.
Поездка на «Специальном поезде Хокусая» длится 45 минут. В JTB ее описывают как «погружение в мировоззрение Кацусики Хокусая» с остановками для фотографий. «Специальный поезд Хокусая» украшен внутри репродукциями знаменитого японского художника-гравера, написавшего серию «Тридцать шесть видов горы Фудзи».
Стоимость всего тура, который длится с 8:00 до 17:00, составляет около 12400 рублей. Она включает трансфер из Токио до горы Фудзи, дневные мероприятия, обед и обратный трансфер до станции Мисима.
SoraNews24 отмечает, что официального запрета на участие в турах японцев нет. Но в рекламной кампании нового поезда используется фраза «только для иностранцев».