Звезда «Большой маленькой лжи» Джеймс Таппер снимет первый фильм в качестве режиссера

Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
В Японии запустили экскурсионный поезд к горе Фудзи, предназначенный только для иностранцев
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек
Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли
Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий
Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»
В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей
Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»
Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение
Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»
Звезда «Фила из будущего» Рики Ульман готов к возвращению спустя 20 лет
Действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме
Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции
Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»
Московские туалеты попросили внести в «белые списки»
Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы
В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»

Звезда «Большой маленькой лжи» Джеймс Таппер снимет первый фильм в качестве режиссера

Фото: mrjamestupper

Канадский актер Джеймс Таппер, известный по сериалу «Большая маленькая ложь», снимет первый фильм в качестве режиссера. Об этом сообщил Deadline.

Таппер поставит романтическую драму «Open Up» («Откройся»). Главные роли в ней сыграют Паркер Сак и Джесси Кейс. Сак также выступит сценаристом проекта.

Фильм расскажет историю пары, которая обращается к карточной игре, чтобы укрепить свои отношения. Это приводит героев к неприятным истинам, которые ставят под угрозу их связь.

Съемки ленты уже начались в Лос-Анджелесе. Продюсером картины выступает Олтивия Фраско, исполнительным продюсером — Энди Фрейзер. Фильм выпустят компании Praetorian Pictures, Alma Roja Productions и A Really Good Home Pictures.

