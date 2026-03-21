На австралийском острове Кенгуру хотят запретить ввоз и содержание кошек

Афиша Daily
Фото: Azat Kılınç/Unsplash

Власти австралийского острова Кенгуру планируют ввести запрет на ввоз и содержание кошек в качестве домашних животных. Об этом пишет новостной портал news.com.au.

По данным СМИ, меры рассматривают для «войны» с бродячими кошками, которая ведется уже с 2015 года. «Целый австралийский совет объявил войну бездомным кошкам, которые угрожают исчезающим видам на третьем по величине острове страны», — говорится в публикации.

В администрации отмечают, что кошки считаются инвазивным видом и наносят вред местным животным. Например, по словам мэра Пенгилли, кошки негативно влияют на популяцию овец. Из-за кошек овцы заражаются токсоплазмозом, что часто приводит к серьезным осложнениям, включая рождение мертвого потомства.

При этом борьба с кошками уже активно ведется на полуострове Дадли. На данный момент там осталось всего 150 кошек, 2800 уже вывезли.

В декабре прошлого года федеральное правительство выделило на проект 1,61 млн долларов. Однако Совет по борьбе с инвазивными видами заявил, что для полного финансирования крупнейшего в мире проекта по отлову диких кошек на обитаемом острове необходимо еще 3,1 млн долларов.

«Дикие кошки — основная причина вымирания животных в Австралии. Они представляют серьезную угрозу для дикой природы острова, включая находящуюся под угрозой исчезновения сумчатую мышь с острова Кенгуру и уязвимые колонии малых пингвинов», — говорится в заявлении исполнительного директора Совета по инвазивным видам Джека Гофа.

Остров Кенгуру планируют освободить от кошек к 2030 году, однако окончательное решение пока не принято. Совет продолжает обсуждение возможных мер и их последствий для жителей острова.

