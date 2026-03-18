В Великобритании художник представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушко

В Великобритании художник Уиллард Уиган представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушло. Об этом рассказал Би-би-си.
Автор создал 20 миниатюрных работ, расписанных с помощью его ресницы. Самая крошечная скульптура изображает Шекспира — она столь мала, что помещается внутри волоса. Для ее росписи велика оказалась даже ресница, и Уиган использовал пылинку.
Другая работа запечатлела персонажа Томми Шелби из сериала «Острые козырьки» верхом на лошади. «Мне нравится, как одеваются „Острые козырьки“, и вся загадочность этого», — поделился художник.
Уиллард открыл выставку микроскульптур в центре Cornbow в Хейлсоуэне. Экспозиция создана, чтобы собрать деньги на благотворительность. Вся выручка от проекта будет перечислена приюту для собак.
Работы Уигана можно увидеть только под микроскопом. Чтобы создать их, скульптору пришлось в совершенстве овладеть контролем над собственным телом.
«Я тренировал свою нервную систему. Я могу работать между ударами сердца. У меня есть 1,5 секунды, чтобы двигаться между ударами. Я могу замедлить сердцебиение. Как только мой пульс останавливается, я леплю», — рассказал артист.
Мастер поделился, что открыл в себе талант к созданию крошечных произвдеений благодаря трудностям с обучением в более раннем возрасте. По словам Уигана, ему с трудом давались чтение и письмо.
«Ваше тело пытается компенсировать это, создавая что‑то новое, и именно это случилось со мной. Я начал просто творить. У меня хорошо получалось работать руками. Я мог посмотреть на человека секунду, а потом уйти и вырезать его лицо на зубочистке», — вспомнил Уиллард.
Сегодня художнику — 68 лет. В возрасте 50 лет он узнал, что у него — аутизм. А в 2007 году Уиган получил орден Британской империи за заслуги перед искусством.