Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером

Фото: Arclight Films

Британский актер Дэниел Рэдклифф, наиболее известный по роли Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, не хотел бы, чтобы его сын занимался актерским мастерством. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Рэдклифф признался, что надеется, что его двухлетний сын в будущем выберет не публичную профессию. «Я бы не хотел, чтобы мой сын стал актером или знаменитостью», — подчеркнул артист.

Дэниел добавил, что ему самому нравилось находиться на съемочной площадке. Но ранняя слава стала непростым испытанием, несмотря на то что, по словам Рэдклиффа, съемочная группа «Гарри Поттера» заботилась о юных звездах. Кроме того, актер отметил, что ему «очень повезло с родителями».

«Они умели найти правильный баланс: с одной стороны, это все очень особенное и крутое, а с другой — есть в этом нечто очень странное», — пояснил он.

Рэдклифф сказал, что часто слышит о себе, Руперте Гринте и Эмме Уотсон (других актерах франшизы «Гарри Поттер») как о хорошем примере. Все три актера выросли, продолжили работать и справились со славой. «Возможно, но мы все очень много работали над собой, чтобы все обернулось хорошо», — напомнил Дэниел.

Ранее Рэдклифф выражал беспокойство о новых молодых артистах, которые сыграют в новой экранизации романов о Гарри Поттере. Он просил не сравнивать их работу с той, что проделал он сам и другие актеры фильмов.

«Это один из тех случаев, когда, мне кажется, мы просто понимаем, что чувствуют другие, потому что сами испытываем то же самое. Ты видишь фотографии этих детей и просто хочешь подойти и обнять их. Думаю, такой порыв возникает у всех нас», — поделился он.

