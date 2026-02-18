Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми

Дэниел Рэдклифф обратился к фанатам «Гарри Поттера» с просьбой дать новому поколению исполнителей ролей Гарри, Гермионы и Рона спокойно работать, не напоминая им постоянно о первой серии фильмов. Об этом пишет Deadline.
«Одна из вещей, которую вы можете сделать для меня, — это перестать постоянно спрашивать [юных актеров] о нас: обо мне, Эмме [Уотсон], Руперте [Гринте]. Мне бы не хотелось, чтобы мы были какими-то призраками, нависающими над этими детьми. Пусть они просто живут своей жизнью, потому что это будет нечто новое, нечто другое», — сказал Рэдклифф.
Недавно актер также рассказал, что обсуждает с Уотсон и Гринтом сериал о Гарри Поттере. «Это один из тех случаев, когда, мне кажется, мы просто понимаем, что чувствуют другие, потому что сами испытываем то же самое. Ты видишь фотографии этих детей и просто хочешь подойти и обнять их. Думаю, такой порыв возникает у всех нас», — поделился Рэдклифф.
Актер отметил, что, увидев, насколько молоды новые актеры, он по-новому пересмотрел собственный опыт. «Когда тебе 11 лет и ты работаешь, ты думаешь: „Конечно, я достаточно взрослый для этого“. Но теперь, когда я встречаю 11-летних, я думаю: „Ух ты, это кажется безумием“. Это помогает взглянуть на вещи под другим углом», — сказал он. Актер поблагодарил своих родителей за то, что те помогли ему пережить этот период и сделали это «с невероятным чувством юмора».