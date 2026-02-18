Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
В США собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата
Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стайнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»

Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми

Дэниел Рэдклифф обратился к фанатам «Гарри Поттера» с просьбой дать новому поколению исполнителей ролей Гарри, Гермионы и Рона спокойно работать, не напоминая им постоянно о первой серии фильмов. Об этом пишет Deadline.

«Одна из вещей, которую вы можете сделать для меня, — это перестать постоянно спрашивать [юных актеров] о нас: обо мне, Эмме [Уотсон], Руперте [Гринте]. Мне бы не хотелось, чтобы мы были какими-то призраками, нависающими над этими детьми. Пусть они просто живут своей жизнью, потому что это будет нечто новое, нечто другое», — сказал Рэдклифф.

Недавно актер также рассказал, что обсуждает с Уотсон и Гринтом сериал о Гарри Поттере. «Это один из тех случаев, когда, мне кажется, мы просто понимаем, что чувствуют другие, потому что сами испытываем то же самое. Ты видишь фотографии этих детей и просто хочешь подойти и обнять их. Думаю, такой порыв возникает у всех нас», — поделился Рэдклифф.

Актер отметил, что, увидев, насколько молоды новые актеры, он по-новому пересмотрел собственный опыт. «Когда тебе 11 лет и ты работаешь, ты думаешь: „Конечно, я достаточно взрослый для этого“. Но теперь, когда я встречаю 11-летних, я думаю: „Ух ты, это кажется безумием“. Это помогает взглянуть на вещи под другим углом», — сказал он. Актер поблагодарил своих родителей за то, что те помогли ему пережить этот период и сделали это «с невероятным чувством юмора».

