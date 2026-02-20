Сбер предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах

Сбер запустил акцию, призванную собрать пожертвования для развития детского спорта в российских регионов. Клиентам банка предложили перевести на эту цель бонусы «Спасибо», сообщили «Афише Daily» в пресс-службе организации.
Бонусы можно перевести в приложении «Сбербанк Онлайн», нажав на баннер на главной странице или в разделе «Для жизни». Один бонус будет приравниваться в одному рублю.
Сбер умножит собранные деньги, а благотворительный фонд «Вклад в будущее» направит их на улучшение спортивной инфраструктуры и поддержку детских секций. Авторы инициативы надеются, что болельщики, вдохновленные Олимпиадой в Италии, внесут свой вклад в воспитание будущих чемпионов.
Кроме того, клиентам Сбера предложили поздравить российских атлетов, выступивших на Олимпийских играх. В специальном телеграм-боте @spasibo2026bot любители спорта могут отправить слова благодарности и поддержки олимпийцам. Сообщения будут транслировать на цифровых медиафасадах в Москве, Петербурге и других городах.
Олимпийские игры в Милане и Кортино д’Ампеццо завершатся 22 февраля. На турнире выступили выступили 13 россиян. Завоевать медаль удалось только ски-альпинисту Никите Филиппову — он выиграл серебро в спринте.