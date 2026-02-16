Лана Дель Рей опубликовала отрывок из сингла «White Feather Hawk Tail Deer Hunter»

Работа над новым альбомом Ланы Дель Рей длится уже несколько лет. Изначально пластинка анонсировалась под названием «Lasso», ее выход планировался на сентябрь 2024 года. Затем Дель Рей изменила название альбома на «The Right Person Will Stay» и анонсировала, что он будет выпущен 21 мая 2025 года. Релиз отменился, но артистка добавила к нему еще шесть песен, продолжая работать над музыкой.