Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города

Лана Дель Рей опубликовала отрывок из сингла «White Feather Hawk Tail Deer Hunter»

Афиша Daily
Фото: @honeymoon

Певица Лана Дель Рей анонсировала выход нового сингла «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» и опубликовала его фрагмент в соцсетях. Композиция станет третьим релизом с грядущего альбома «Stove» и появится на стримингах 17 февраля.

Артистка рассказала, что это ее любимая песня на пластинке. «Мой новый сингл, моя любимая песня [с альбома „Stove“] — та, которую я так долго ждала, — „White Feather Hawk Tail Deer Hunter“ выходит 17-го числа», — сообщила она. На композицию также готовится видеоклип.

Видео: @honeymoon

Песня написана Дель Рей в соавторстве с мужем Джереми Дюфреном, сестрой Чак Грант и ее мужем Джейсоном Пикенсом. Релизу «White Feather Hawk Tail Deer Hunter» предшествуют два других сингла — «Henry, Come On» и «Bluebird», вышедших в апреле 2025 года.

Видео: @honeymoon

Работа над новым альбомом Ланы Дель Рей длится уже несколько лет. Изначально пластинка анонсировалась под названием «Lasso», ее выход планировался на сентябрь 2024 года. Затем Дель Рей изменила название альбома на «The Right Person Will Stay» и анонсировала, что он будет выпущен 21 мая 2025 года. Релиз отменился, но артистка добавила к нему еще шесть песен, продолжая работать над музыкой.

Часть альбома будет написана в стиле кантри. «Восемь лет назад никто, кроме меня, не думал о кантри. Теперь все предпочитают кантри! Я спросила себя: не пора ли мне снять все свои сапоги из змеиной кожи? Не пора ли мне сдать свои ковбойские шляпы на хранение?» — говорила Дель Рей.

Расскажите друзьям