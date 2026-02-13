Дебютный роман Курта Воннегута «Механическое пианино» получит экранизацию

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Фигурист Илья Малинин не попал в призы на Олимпиаде. Чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана
Во Франции обнаружили, что в Лувре и Версале продавали поддельные билеты
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур

Дебютный роман Курта Воннегута «Механическое пианино» получит экранизацию

Американская кинематографистка Рид Морано, известная по фильму «Луговая страна» и сериалу «Рассказ служанки», поставит экранизацию дебютного романа Курта Воннегута «Механическое пианино». Об этом сообщил Deadline.

Сценарий фильма напишет Мэттью Уокер. Производством займутся компании Fabulascope, Picture Films и Verdi Productions. Это будет первая киноадаптация антиутопии Воннегута, вышедшей в 1952 году.

Книгу изначально опубликовали под названием «Utopia 14». Она рассказала про жизнь в альтернативном 1950-м году. Механизация сделала человеческий труд ненужным, из‑за чего разрыв между скучающим населением и небольшой группой менеджеров, обслуживающих машины, становится все больше.

В центре истории оказался доктор Пол Протеус, перспективный сотрудник корпорации Federal Apparatus. Его жизнь начинает рушиться, и он встает перед выбором: подняться на вершину карьеры или восстать против системы, которая лишает людей смысла.

«Нет истории важнее для рассказа прямо сейчас, чем эта. Повсеместно, во всех отраслях люди осознают, насколько глубоко ИИ меняет ценность человеческого вклада. Кого заменят следующим? Это может пугать — и именно поэтому нам нужна такая веселая и обезоруживающая история, как эта», — прокомментировала Морано.

Продюсерами экранизации станут Марго Хэнд, Морано и Уокер. Исполнительными продюсерами будут Чад А. Верди («Ирландец»), Кристофер Доннелли, Чад Верди‑младший, Пол Люба и Сера Верди.

«У Курта Воннегута очень особенный авторский голос — насыщенный сатирой, мрачным юмором и обнажением абсурдности жизни и человеческой природы с острой, тревожной ясностью. Несмотря на то что книга написана в 1950‑х, „Механическое пианино“ сегодня актуально как никогда — возможно, даже больше, чем тогда», — отметил Чад А. Верди.

