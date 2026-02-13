«Т-Ж» выяснило, где россияне чаще всего находят вторую половинку

Финансовое медиа «Т-Ж» провело масштабное исследование и выяснило, как меняются способы знакомств у россиян в зависимости от возраста и времени. В опросе приняли участие 1200 пар, средний возраст респондентов составил 33,4 года.
Главный вывод исследования: место знакомства напрямую связано с тем, сколько лет было человеку на момент начала отношений. Среди тех, кто вступил в отношения до 15 лет включительно, 55% познакомились в школе.
В возрасте 16–21 года лидируют институты, колледжи и университеты — 30%. В 22–25 лет главным «сводником» становится работа (26%). А начиная с 26 лет первое место занимают приложения для знакомств. Категория «через общих друзей» остается стабильным вариантом для всех возрастов, в среднем 15% пар знакомятся именно так.
После 30 лет способы знакомств становятся разнообразнее, так как растет доля сообществ по интересам (до 8%), отпусков и путешествий (6%). Онлайн-знакомства вне дейтинг-сервисов (соцсетей, форумов, чатов) наиболее популярны в 17–21 год, но с возрастом их доля снижается.
Чтобы исключить влияние возраста, авторы исследования отдельно проанализировали группу 22–30-летних (самых активных в плане новых отношений, но уже не связанных с учебой). Выяснилось, что за 15 лет структура знакомств изменилась.
В 2010–2014 годах на дейтинговые приложения приходилось лишь 14% знакомств в этой возрастной группе. В 2015–2019 — уже 20%. А сегодня доля таких сервисов достигла 39%. Работа, которая в 2010–2019 годы уверенно лидировала с 30%, теперь занимает второе место (около 20%). Доля знакомств через друзей снизилась с 20 до 15%. При этом общественные пространства (кафе, концерты, спортзалы) последние 20 лет держатся на стабильных 15%.