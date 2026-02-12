Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий

Инди-игра Mewgenics, над которой создатели The Binding of Isaac и Super Meat Boy работали 12 лет, окупилась менее чем за сутки после релиза и уже разошлась тиражом более 250 тыс. копий.
Проект Эдмунда МакМиллена и Тайлера Глейела стартовал в Steam 10 февраля и мгновенно стал хитом. Mewgenics — это тактический роуглайк, в котором игроку предстоит разводить армии боевых котов и отправлять их на поиски еды, денег и сокровищ.
В их арсенале более тысячи уникальных способностей, свыше 900 предметов и огромное количество взаимодействий с окружением. Как обещают разработчики, на полное прохождение у среднего игрока уйдет около 200 часов.
Пользователи отмечают глубину геймплея, юмор и саундтрек от Ridiculon. Пиковый онлайн игры составил почти 66 тыс. человек, более 44 тыс. геймеров продолжают играть прямо сейчас.
«Mewgenics взорвала рынок. Сотни тысяч копий за считаные часы. Разработчикам стоит вынести отсюда один простой урок: делайте веселые, уникальные игры. И все», — написал один из фанатов в соцсетях.