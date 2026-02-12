Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%

Интеллектуальная активность на протяжении всей жизни способна отсрочить развитие болезни Альцгеймера более чем на пять лет, а легких когнитивных нарушений — на семь. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых Медицинского центра Университета Раш в Чикаго.
Авторы работы утверждают, что регулярное чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции почти на 40%. Исследователи наблюдали за 1939 пожилыми людьми (средний возраст — 80 лет) на протяжении восьми лет.
Участники подробно рассказывали о своем интеллектуальном досуге в детстве, среднем возрасте и после 80 лет. Оценивалось все: от наличия дома книг, газет и атласов до посещения музеев, владения библиотечными картами и изучения иностранных языков.
В группе с самым высоким уровнем когнитивного обогащения болезнь Альцгеймера развилась лишь у 21% участников. Среди тех, кто в меньшей степени был вовлечен в умственную деятельность, этот показатель достиг 34%. Даже с поправкой на возраст, пол и образование риск заболевания у интеллектуально активных людей оказался на 38% ниже.
Еще важнее — возраст появления болезни. Участники с высоким пожизненным интеллектуальным багажом сталкивались с деменцией в среднем в 94 года, тогда как остальные — уже в 88. Развитие легких когнитивных нарушений отодвигалось с 78 до 85 лет.
Автор исследования Андреа Заммит подчеркивает, что когнитивное здоровье в старости напрямую связано с тем, насколько насыщенной была интеллектуальная среда на протяжении всей жизни. По ее словам, государственные инвестиции в библиотеки, образовательные программы и доступ к знаниям с детства — это не только вклад в качество жизни, но и реальный способ снизить будущую нагрузку на системы здравоохранения.
Независимые эксперты, включая представителей Alzheimer’s Research UK, называют выводы исследования обнадеживающими. Доктор Изольда Рэдфорд напоминает, что деменция не является неизбежным итогом старения и каждый может снизить риски уже сегодня, читая, записывая мысли или осваивая новый язык.
Исследование было опубликовано в журнале Neurology. Ученые признают, что опирались на воспоминания пожилых людей о своем детстве, что могло сказаться на точности данных. Кроме того, работа выявила зависимость, но не доказала прямой причинно-следственной связи.