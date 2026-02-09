Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы

В Общественной палате РФ напомнили о строгих правилах пожарной безопасности, связанных с традиционным сжиганием чучела. Об этом пишет ТАСС.
Как пояснил член комиссии ОП РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров, специального штрафа за ритуал как таковой не существует, но наказание последует за несоблюдение правил противопожарного режима.
Если инцидент обойдется без последствий, размер штрафов составит:
- для граждан — от 5 до 15 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей;
- для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тыс. рублей;
- для организаций — от 300 до 400 тыс. рублей.
Если неосторожное сожжение приведет к пожару с причинением вреда здоровью, суммы резко возрастают. Штраф для граждан может достичь 40–50 тыс. рублей, для организаций — 800 тыс. рублей. В случае гибели людей штраф для организатора может составить до 2 млн рублей, а деятельность ИП или юрлица может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Для физических лиц также предусмотрена уголовная ответственность по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которая грозит не только крупным штрафом, но и исправительными работами, ограничением или лишением свободы.
Эксперт отметил, что официальные городские мероприятия обычно проводятся с соблюдением всех норм, но многие предпочитают организовывать обряд самостоятельно. Для этого необходимо выбрать правильное место: не ближе 50 метров от зданий, 100 метров от хвойного леса и 30 метров от лиственных деревьев. Территория в радиусе 10 метров вокруг костра должна быть очищена от всего горючего, а у организаторов должна быть возможность оперативно вызвать пожарных.