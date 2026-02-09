Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24

ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий
«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября

Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24

Фото: A24

Спортивная драма «Марти Великолепный» установила новый рекорд для независимой студии A24, став ее самым кассовым мировым релизом.

На текущий момент фильм собрал 147 млн долларов в мировом прокате, обогнав предыдущих лидеров студии — оскароносную ленту «Всё везде и сразу» (142 млн) и «Падение империи» (127 млн).

Ранее в этом году картина уже стала самым кассовым проектом A24 на внутреннем рынке США, где ее сборы составили 93 млн долларов. При этом глобальные показатели еще вырастут, так как релиз в ряде крупных зарубежных стран только предстоит.

«Марти Великолепный» также является самым дорогим проектом студии A24: его бюджет оценивается в 60–70 млн долларов. Образ главного героя Марти Маузера в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна») основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис.

 В картине также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Я люблю Лос-Анджелес») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.

