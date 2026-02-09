Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24

Спортивная драма «Марти Великолепный» установила новый рекорд для независимой студии A24, став ее самым кассовым мировым релизом.
На текущий момент фильм собрал 147 млн долларов в мировом прокате, обогнав предыдущих лидеров студии — оскароносную ленту «Всё везде и сразу» (142 млн) и «Падение империи» (127 млн).
Ранее в этом году картина уже стала самым кассовым проектом A24 на внутреннем рынке США, где ее сборы составили 93 млн долларов. При этом глобальные показатели еще вырастут, так как релиз в ряде крупных зарубежных стран только предстоит.
«Марти Великолепный» также является самым дорогим проектом студии A24: его бюджет оценивается в 60–70 млн долларов. Образ главного героя Марти Маузера в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна») основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис.
В картине также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Я люблю Лос-Анджелес») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.