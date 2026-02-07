Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии

Фото: Maja Hitij/Getty Images

За успехами россиян, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии, будет следить каждый четвертый житель нашей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob и РИА «Новости», которые есть у «Афиши Daily».

45% респондентов не планируют смотреть трансляции. 3 из 10 затруднились с ответом.

Наибольший интерес к Олимпиаде проявила молодежь до 35 лет. 28% опрошенных признались, что будут смотреть соревнования.

Наибольший интерес у  жителей России вызывает фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.

XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. До Олимпиады допущены всего 13 российских спортсменов. О том, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы, можно прочитать здесь

