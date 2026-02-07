Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября

По атмосфере фильм сравнивают со «Смерть ей к лицу», но без комедийной части. В качестве референсов также называют «Муху» Дэвида Кроненберга. По словам авторов «Глиноликого», он будет напоминать «Муху» по оттенкам и структуре. Ранее этот злодей не появлялся на киноэкране и участвовал лишь в комиксах и мультсериалах о Темном рыцаре, хотя и был представлен еще в 1940-х годах.