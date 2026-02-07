Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Ушел из жизни прапраправнук поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Об этом в телеграм-канале сообщил Государственный музей имени Пушкина, с которым сотрудничал Гуцко.
В музее отметили, что Гуцко был представителем пятого поколения Пушкиных и праправнуком старшего сына поэта — Александра. Более 50 лет он проработал на заводе имени Лихачева, в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения.
«Многие годы он был преданным другом нашего музея. Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю в 1837 году) остановилось сердце его великого предка», — добавили сотрудники музея.
В 2025 году вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Лента собрала в российском прокате более 1 млрд рублей.
«Пророк» также вышел в международный прокат. С февраля его показывают в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, Испании и странах Бенилюкса. Фильм Феликса Умарова рассказывает о юности и молодости поэта.