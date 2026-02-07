Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы
Накануне Дня влюбленных по Москве проедет мусоровоз для сбора вещей бывших
Подготовка к промо альбома «Brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналдс» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»
Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных
На Соловках реконструируют гостиницу XIX века

Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Фото: Государственный музей имени Пушкина

Ушел из жизни прапраправнук поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Об этом в телеграм-канале сообщил Государственный музей имени Пушкина, с которым сотрудничал Гуцко.

В музее отметили, что Гуцко был представителем пятого поколения Пушкиных и праправнуком старшего сына поэта — Александра. Более 50 лет он проработал на заводе имени Лихачева, в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения.

«Многие годы он был преданным другом нашего музея. Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю в 1837 году) остановилось сердце его великого предка», — добавили сотрудники музея.

В 2025 году вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Лента собрала в российском прокате более 1 млрд рублей.

«Пророк» также вышел в международный прокат. С февраля его показывают в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, Испании и странах Бенилюкса.  Фильм Феликса Умарова рассказывает о юности и молодости поэта.  

