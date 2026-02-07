Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы

Фото: @diegoriveranavarro

Мэра мексиканского города Текила в штате Халиско Диего Риверу Наварро арестовали по обвинению в вымогательстве у местных производителей текилы и пива. Об этом написал министр безопасности страны Омар Гарсия Харфуч на своей странице в Х.

Задержание провели во время федеральной операции «Рой», цель которой — борьба с вымогательствами и коррупцией. Помимо мэра полиция задержала еще троих муниципальных чиновников — руководителя муниципальной полиции, директора налоговой службы и главу департамента общественных работ. Причиной стали многочисленные жалобы граждан и данные разведки.

По данным The New York Times, Наварро также подозревают в связях с картелем «Халиско — Новое поколение», одной из самых влиятельных преступных группировок Мексики. При этом Диего состоит в правящей партии «Морена».

Город Текила дал название популярному алкогольному напитку, который с XVIII века производят несколько крупных производителей текилы. Благодаря этому регион популярен среди туристов.

