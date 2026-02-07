Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Накануне Дня влюбленных по Москве проедет мусоровоз для сбора вещей бывших

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

В Москве запустят мусоровоз для сбора вещей бывших. Акцию проводят  «VK Знакомства», она приурочена ко Дню всех влюбленных 14 февраля, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «ВКонтакте».

Мусоровоз с надписью «Освободи место для новых отношений» будет курсировать с 7 по 14 февраля. Он будет останавливаться в заранее объявленных точках и принимать вещи бывших: одежду, аксессуары и другие предметы, которые сложно выбросить самостоятельно.

14 февраля к акции присоединится блогер и телеведущий Роман Каграманов, который проедет на мусоровозе и заберет предметы из прошлого у всех желающих. Все собранные вещи передадут в фонд «Второе дыхание», где их отсортируют, а потом передадут на благотворительность или переработку.

Расписание работы пунктов сбора вещей

7–8 февраля  

12.00–21.00 — Дизайн завод (Большая Новодмитровская ул., 36)

9–12 февраля

18.00–21.00 — Дизайн завод (Большая Новодмитровская ул., 36).

13 февраля

18.00–19.00 — Дизайн завод (Большая Новодмитровская ул., 36);
20.00–22.00 — YAUZA PLACE (Яузский бул., 12).

Точки остановок мусоровоза с Романом Каграмановым

14 февраля

11.30–12.00 — Дизайн завод (Большая Новодмитровская ул., 36);
12.40–13.40 — БЦ «Суперметалл» (2-я Бауманская ул., 9/23, с. 3, Нижний двор);
14.30–15.30 — Фудмолл «Депо.Москва» (Лесная ул., 20 стр. 3);
15.30–23.00 — Фудмолл «Депо.Москва» (Лесная ул., 20 стр. 3) (мусоровоз проедет без Романа Каграманова).

Параллельно в ТРЦ «Павелецкая Плаза» будет работать зона «Здесь забывают о бывших». В этой точке запустится бьюти-пространство, где стилисты сделают челку или укладку тем, кто хочет визуально зафиксировать начало нового этапа. Рядом будет мини-бар, где можно выпить безалкогольные коктейли и выговориться бармену. 

