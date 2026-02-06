В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках

С 13 по 22 февраля в Москве пройдет фестиваль «Масленица». Он объединит около 30 площадок, расположенных в разных районах города, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Горожане и туристы смогут познакомиться с праздничными традициями разных регионов России, освоить азы ткачества и художественной росписи, приготовить сытные угощения», — рассказала Сергунина.
Главная локация фестиваля будет находиться на Тверском бульваре. Гостей ждут выступления оркестра, театрализованные постановки и спортивные квесты. Здесь же представят продукцию отечественных брендов: косметику, декор для дома, свечи, аксессуары и сладкие подарки.
На других площадках все желающие смогут присоединиться к творческим занятиям. Например, на Тверской площади можно будет сделать гирлянды из фетра и атласных лент, а также народные куклы. На Коптевском бульваре участники мастер-классов займутся росписью по дереву. На улице Адмирала Руднева предложат слепить игрушки из глины, а на улице Матвеевской научат создавать кружевные салфетки.
На Ореховом бульваре, а также на улицах Святоозерской и Теплый Стан пройдут кулинарные занятия. Участники приготовят блины с ягодами, мясом, творогом и другими начинками.
Площадки фестиваля в этом году оформят в национальном стиле. Их украсят фигурками лошадей, пряниками, леденцами и другими элементами. Кроме того, гости смогут увидеть 300 уникальных кукол, которых создали специально для события.
Масленицу отпразднуют и жители Китая. С 19 по 22 февраля в столице Поднебесной проведут фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Гостей ждут народные гулянья с играми и хороводами, ярмарка, гастрономическая программа, световые шоу и мастер-классы.
В Москве же с 16 февраля по 1 марта проведут фестиваль «Китайский Новый год в Москве». В столицу приедут более 100 артистов из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Гости представят китайскую оперу, народные танцы, акробатическое и боевое искусство, а также проведут мастер-классы. Главными площадками фестиваля станут Манежная площадь и переход к площади Революции.