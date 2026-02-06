В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках

На других площадках все желающие смогут присоединиться к творческим занятиям. Например, на Тверской площади можно будет сделать гирлянды из фетра и атласных лент, а также народные куклы. На Коптевском бульваре участники мастер-классов займутся росписью по дереву. На улице Адмирала Руднева предложат слепить игрушки из глины, а на улице Матвеевской научат создавать кружевные салфетки.