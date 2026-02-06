Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине

Кинопрокатная компания World Pictures поделилась с «Афишей Daily» локализованным трейлером «Гуру» ― психологического триллера со звездой «Графа Монте-Кристо» и «Черного ящика» Пьером Нине. В российский прокат картина выйдет 9 апреля.
В центре сюжета ― стремительно набирающий популярность харизматичный коуч по личностному росту и взаимоотношениям Матье Вассер. Его успех будоражит массы и одновременно вызывает беспокойство у окружающих. Матье не подозревает, что за ним следит тайный враг. Он готовит кумиру миллионов испытание, способное разрушить его жизнь.
Режиссером картины стал Янн Гозлан — автор «Черного ящика» (премия «Сезар» за лучшую мужскую роль и лучший оригинальный сценарий). «Вскоре после выхода фильма „Черный ящик“ Пьер рассказал мне об идее, которую он уже давно держал в голове: ему хотелось снять фильм, сосредоточенный на фигуре лайф-коуча. Эта идея меня сразу же заинтересовала», — делится режиссер.
Гозлан, известный своей способностью превращать социальные тревоги в напряженное жанровое кино, поднимает в картине актуальную тему взрывного роста индустрии коучинга, где личностные тренеры становятся гуру, а их последователи — жертвами системной манипуляции.
«Нам показалось интересным изучить в этой теме огромное нарциссическое чувство, которое возникает, когда мы делаем добро или верим, что делаем добро вокруг себя. При этом психика Матье сложна, мы понимаем это, осознавая, через что он прошел», — говорит Янн Гозлан.
Производством фильма «Гуру» занималась StudioCanal. Мировая премьера состоялась 28 января 2026 года.