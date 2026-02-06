Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки

Самыми необычными товарами, которые россияне отправляли друг другу на новогодних каникулах через СДЭК, стали алкотестеры, синтетические волосы, конструктор «Валли и Ева», виниловый молд для создания куклы и бандажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экспресс-доставки.
По данным аналитиков, в число нестандартных новогодних отправлений также вошли светомузыка, шоколадный подсвечник, шарф-горжетка, благовония, а также церковное облачение. Наиболее востребованными среди россиян категориями заказов стали «Одежда и обувь», «Красота и уход», «Бытовая техника и электроника», «Подарки и сувениры», «Документы», а также «Украшения».
В январе жители России чаще всего отправляли посылки в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Узбекистан. А в РФ чаще приходили товары из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Японии. Внутри страны самый большой объем посылок пришелся на Москву, Петербург, Тюмень и Краснодар. По данным СДЭК, количество отправлений в январе 2026 года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Осенью 2025 года самыми необычными товарами, которые россияне отправляли через СДЭК, стали топор мясника, набор афонских святынь, пряничная форма в виде ежа, батут и дубовая бочка. В список самых необычных отправлений также вошли ортодонтические материалы, музыкальный модуль, маникюрная вытяжка и семена колеуса «черный дракон».