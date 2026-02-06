В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении

В Лувре отметили, что первоначально корона была украшена восемью пальметтами из бриллиантов и изумрудов, чередующимися с восемью золотыми орлами. Все эти элементы сохранились, хотя четыре из них отделились от оправы, а некоторые из них изменили свою форму. Кроме того, потерялся один из орлов. Из 1354 бриллиантов отсутствуют только около десяти очень маленьких камней, украшающих ободок основания.