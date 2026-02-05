В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения

Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя

В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения

Фото: Anadolu/Getty Images

Неотредактированные фото и видео с обнаженными людьми обнаружили в файлах Эпштейна. Изображения уже несколько дней находятся в открытом доступе, пишет Би-би-си. 

Впервые об этой проблеме стало известно в пятницу, когда The New York Times сообщила о 40 изображениях с эротическим содержанием и недостаточным редактированием. Группы поддержки пострадавших потребовали закрыть сайт с файлами Эпштейна до тех пор, пока имена и изображения не будут должным образом отредактированы.

Министерство юстиции США согласилось оперативно исправить ситуацию и удалило с сайта тысячи документов, объяснив их появление в открытом доступе «технической ошибкой или человеческим фактором».

Тем не менее Би-би-си установила, что к 5 февраля в сети еще остаются изображения с девушками, чьи личности можно установить. На четырех фото запечатлены частично одетые юные девушки, чьи лица и тела не скрыты. На одном из роликов видно, как девушка поднимает футболку и показывает в камеру грудь. Ее личность также можно установить. 

«У меня разрывается сердце из-за девушек, чьи данные оказались опубликованы. Это колоссальное нарушение границ, связанное с одним из самых ужасных моментов их жизни», ― сказала Эшли Рабрайт, пережившая насилие со стороны Эпштейна.

Адвокат одной из пострадавших, Брэд Эдвардс, считает, что нанесенный ущерб непоправим. «Нам постоянно звонят пострадавшие, потому что их имена — хотя они никогда не выступали публично и были полностью неизвестны широкой аудитории — теперь просто выложены на всеобщее обозрение», — отметил он. 

Расскажите друзьям