В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг

31 января в Подмосковье проведут первый в году бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Об этом сообщается на сайте Подмосковья.
Акция пройдет с 9.00 до 14.00. Обследование доступно для всех граждан старше 18 лет и проводится по полису ОМС.
«Своевременное прохождение такой диагностики позволит выявить отклонения и патологии, в том числе на ранней стадии. В прошлом году обследование прошли более 9500 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В рамках акции предусмотрены специализированные обследования. Для женщин — консультация онколога, цитологическое исследование, маммография или УЗИ молочных желез. Для мужчин — ПСА-тест для оценки рисков развития рака предстательной железы. Для всех желающих — скрининг новообразований кожи, а также обследования, направленные на выявление рисков рака дыхательных путей и пищеварительной системы.
Для участия необходимо при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рекомендуется также взять результаты предыдущих обследований (при наличии) для более детальной консультации с врачом. Организаторы советуют заранее записаться в удобном ЦАОП. Адреса и контактные телефоны центров можно найти на официальном портале регионального Минздрава.