Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon

Мэнди Патинкин, известный по роли Саула Беренсона в сериале «Родина», присоединился к актерскому составу сериальной адаптации видеоигры God of War. Об этом сообщает Deadline.
Патинкин исполнит роль Одина, верховного бога и главного антагониста скандинавской мифологии в проекте. Согласно описанию персонажа, Один — чрезвычайно мудрый и опасный правитель, готовый на все, чтобы предотвратить Рагнарек (конец света в скандинавской мифологии).
Он станет ключевым противником для главного героя — Кратоса, которого играет Райан Херст. Грядущий сериал уже получил заказ на два сезона. Он создается под руководством сценариста и шоураннера Рональда Д.Мура («Чужестранка», «Ради всего человечества»).
Сюжет будет основан на игре 2018 года и расскажет о путешествии Кратоса и его сына Атрея, которые стремятся выполнить последнюю волю умершей жены и матери. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным. Ранее стало известно, что Оулавюр Дарри Олафссон («Разделение») исполнит роль бога грома Тора.