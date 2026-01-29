Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War

Кадр из сериала «Разделение». Фото: Apple TV+

Оулавюр Дарри Олафссон («Разделение», «Невероятная жизнь Уолтера Митти») присоединился к касту сериала по играм God of War. Об этом сообщает Deadline. 

Исландский актер, продюсер и сценарист исполнит роль бога грома Тора. Официальное описание персонажа гласит: «Когда-то верный воин Асгарда и правая рука своего отца, Тор превратился лишь в тень самого себя: он топит мысли в алкоголе и старается не вспоминать, какой ценой ему все досталось. Он держит жену и детей на расстоянии — и это лишь усиливает его одиночество. При этом сила (и опасность) бога грома никуда не делась — она по-прежнему скрыта прямо под поверхностью». 

Паркер появится на экране вместе с Райаном Херстом, который исполнит роль Кратоса, Терезой Палмер, которая сыграет жену Тора Сиф, и Максом Паркером, который воплотит на экране Хеймдалля, сына Одина.

Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери Фэй. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Рональд Д.Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Проект получит сразу два сезона, сейчас идут кастинг и препродакшен.

