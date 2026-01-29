Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в 2 раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером
В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды

В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет

В 2025 году в Японии покончили с собой 532 ученика младших и средних школ — это самое высокое значение с 1980 года, когда начали вести такую статистику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Наблюдается также гендерная диспропорция: девочки совершают суицид чаще мальчиков.

При этом общее число самоубийств в стране с населением 124 млн человек продолжает сокращаться. В 2025 году оно впервые за долгое время опустилось ниже 20 тыс. жителей в год.

Например, в 2024 году общее число суицидов составило 20,2 тыс. человек, из них 527 — дети. Тогда среди взрослого населения самоубийства чаще совершали мужчины (13, 7 тыс.), а наибольшее число детских суицидов приходилось на старшеклассников (349).

Расскажите друзьям