«Нестле Россия» отозвала ограниченное количество партий детского питания

Компания «Нестле Россия» с 5 января 2026 года добровольно отозвала часть выпущенных продуктов детского питания в России для контроля за качеством сырья. Об этом пишет ТАСС.



Отзыв коснулся сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей, а также сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий. В сообщении компании отмечается, что это сделали из-за подозрений о наличии токсина цереулида в сырье от внешнего поставщика. В «Нестле Россия» пояснили, что такое решение приняли, несмотря на минимальное содержание ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России.



Недавно Роспотребнадзор подтвердил наличие летучих органических соединений в напитках «Алоэ Вера». Лабораторный анализ выявил опасные вещества в пяти из восьми образцов напитка и в пробе концентрата.

