В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей

В России планируют ввести льготные тарифы на такси для многодетных семей. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане, пишет ТАСС.



Согласно документу, Минтрансу и региональным властям также нужно будет предложить меры для того, чтобы такси были оснащены машинами с местами для детских кресел, а общественный транспорт — местами для колясок. Выполнить эти задачи нужно до 2030 года. В документе также говорится, что к 2030 году в агломерациях и городах должна будет увеличена доля общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного — до 85%.



Недавно стало известно, что в России могут ввести обязательную медиацию для разводящихся пар, имеющих детей. Соответствующий законопроект будут готовить в 2026–27 годах. Работа над ним включена в план по семейной и демографической политике.



