В России могут ввести обязательную медиацию при разводе

Фото: Zoriana Stakhniv/Unsplash

В России могут законодательно закрепить обязательный досудебный порядок урегулирования семейных споров с помощью медиации. Соответствующий законопроект будут готовить в 2026–2027 годах, сообщает ТАСС.

Предполагается, что изменения будут внесены в Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Поправки подготовят в рамках реализации плана по семейной и демографической политике.

Если разводящиеся родители не могут договориться, им сначала придется пройти хотя бы одну встречу с профессиональным посредником (медиатором). На время этих переговоров судебный процесс будет приостановлен. В России также создадут специальный реестр медиаторов по семейным спорам.

Ответственными за разработку законопроекта назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин России.

