Разрешите себе не отмечать Новый год. Психолог объясняет, почему вы ничего не упустите

Мы поговорили с психологом и узнали, как признать за собой право праздновать Новый год так, как вам хочется, или не праздновать вообще.

Текст был опубликован 29 декабря 2021 года.

Катерина Поликарпова Онлайн-психолог, автор паблика «Психология Катерины»

Почему празднование Нового года превратилось в традицию, которую невозможно избежать?

В древности праздники очень много значили для людей, потому что во многом были связаны с верой в природные силы, которые влияли на человеческое благополучие. Люди верили, что таким образом могут задобрить природу. Если бы тогда кто‑то не хотел что‑то праздновать, ему бы, наверное, сказали: «Что значит, ты не хочешь плясать под дождем и жечь чучело? Ты что, наших богов не уважаешь?» Кроме того, Новый год имеет символический смысл: мы отмечаем, что прожили еще один год, как здорово, что мы живы.

Люди с трудом расстаются со стереотипами, связанными с выживанием. Соответственно, все эти праздничные традиции настолько закрепились в нашем сознании, что превратились в обязаловку.

Еще праздники создают чувство общности, а наша цивилизация во многом основана на сотрудничестве. И когда мы не следуем каким‑то ритуалам, то испытываем тревогу — тяжело быть не в обществе, не со своим «племенем». Поэтому люди часто отмечают праздники с семьей, даже если в ней прохладные отношения.



Поговорки, кстати, это тоже очень историческая штука, которая пытается уберечь нас от опасностей. В частности, фраза «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» тоже, как мне кажется, направлена на то, чтобы ты был в безопасности — а так уж сложилось, что под этим имеется в виду «в кругу семьи или близких друзей», «в своем племени». Но мы можем отказаться принимать эти установки. Осознать, что это просто слова, которые когда‑то сказали нашим родителям, а те в свою очередь нам . К ним необязательно прислушиваться и ассоциировать себя с ними.

Как перестать тревожиться, что вы проводите Новый год «как‑то не так»? Встретьтесь со своими чувствами и страхами

Когда мы отказываемся праздновать что‑либо, в частности Новый год, срабатывает противоречие: «А правильно ли я поступаю? Может, все-таки надо съездить к родителям, посидеть за столом, чтобы они не расстроились?» Такие мысли говорят о неспособности человека встретиться со своими чувствами. Еще даже родителей нет на горизонте, которые начнут ругать, а вы уже тревожитесь. Если вы научитесь относиться к себе бережнее, будет гораздо легче сталкиваться с отрицательными эмоциями даже самых близких людей.

Часто люди волнуются из‑за ощущения, что что‑то идет не так. Один из действенных способов справиться с этим — выписать все тревожащие мысли на бумагу и расписать их прямо по пунктам. Подумайте, что самое худшее может случиться, и что делать в этом случае. И в фантазиях на предмет катастрофического сценария очень важно привести себя к точке, где вы справились . Допустим, вы описываете ситуацию: вы отказались отмечать Новый год с семьей, поругались с мамой и она перестала с вами разговаривать — что вы будете делать? Тут можно прийти к самым неожиданным мыслям: человек может внезапно осознать, что в семье его абьюзят и он не против не общаться с той же мамой годик-другой.

Попробуйте майндфулнес и медитации

Для того чтобы не поддаваться общественным программам, хорошо бы научиться сталкиваться со своими эмоциями напрямую. Мы ведь во многом избегаем в первую очередь своих переживаний, боимся, что нам будет нехорошо и тревожно. И в итоге готовы подстраиваться под готовые сценарии — например, отмечать праздники «как все».

Справиться с этим помогает майндфулнес — практика осознанного внимания к мыслительным процессам, во многом основанная на медитации. Сядьте и начните наблюдать за окружающими вас предметами, не сосредотачиваясь ни на чем конкретно. У вас неизбежно начнут вспыхивать мысли. Не зацикливайтесь на них, относитесь к ним как к потоку машин, за которыми наблюдаете с высотного здания. Изменить текущую реальность нельзя, примите ее . Можно благодарить себя: «Спасибо, заметил, принял эту мысль». В моменты таких практик вспыхивают эмоции, зачастую те, с которыми мы не хотели бы сталкиваться за пределами медитации, — тревога, страх, зависть, грусть. Обычно мы заглушаем эти эмоции по привычке, но во время медитации можно безопасно прожить свои чувства, не коря себя за них. Когда мы через такие практики осознаем, что можно не выполнять ритуалы, чтобы сбежать от своих эмоций, нам становится гораздо проще сопротивляться стереотипным праздничным программам.

Признайтесь себе, что не хотите праздновать

Если человек уже включился в новогоднюю суету — бегает по магазинам, наряжает квартиру, составляет праздничное меню, — а потом запыленный встает посреди торгового зала с переполненными пакетами и понимает, что настроения отмечать праздник нет и делает он это по инерции, стоит проанализировать: «А что вообще сейчас происходит? Зачем я это делаю и для кого? А если я стараюсь не для себя, а для других, приятно ли мне это делать, ну так, если по-честному?» И когда находим ответ, переходим к описанным выше практикам.

Как объяснить людям, что ты не хочешь ничего праздновать

Есть люди, которым один раз достаточно сказать, что вы не будете отмечать, и они отстанут. А есть те, кто наговорят вам целую простыню, почему обязательно нужно праздновать, еще и осудят, если вы с ними не согласитесь. В первом случае вас принимают таким, какой вы есть, присмотритесь к таким людям, возможно, они хорошие друзья. А если вы сталкиваетесь со вторым вариантом, нужно понять, что какую‑то часть вас почему‑то не принимают, кроме того, нарушают ваши личные границы и пытаются навязать вам свои убеждения. У людей в этот момент срабатывает своя программа, которая велит срочно вразумить вас, наставить на путь истинный.

Есть два варианта на случай, если вам пытаются доказать, что праздновать — необходимо. Самая универсальная формулировка: «Я не хочу это обсуждать». Она действует не на всех, и, естественно, поначалу захочется поскандалить, переубедить человека, и, возможно, придется пройти через много ссор, чтобы научиться это делать с дзен-позиции. Но рано или поздно люди привыкнут, что вы отстаиваете свои границы таким образом, и поймут, что к вам бесполезно лезть и навязывать свою точку зрения. А вы, в свою очередь, будете в состоянии столкнуться с гневом, презрением и расспросами.