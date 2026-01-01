23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья родились 23 малыша.
По данным министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, на свет появились 12 мальчиков и 11 девочек. Первым новорожденным 2026 года стал мальчик, который родился в 0.50 в Московском областном перинатальном центре.
Для его родителей это первый ребенок. Забелин подчеркнул, что медицинские специалисты учреждений родовспоможения готовы оказывать помощь круглосуточно, включая праздничные дни.
В 2025 году в новогоднюю ночь в подмосковных роддомах родились 25 детей — 11 девочек и 14 мальчиков. Тем временем в Москве на свет появились 60 малышей — 28 мальчиков и 32 девочки.