Опрос: каждый пятый россиянин планирует путешествие этой весной

«Работа.ру» вместе с сервисом экосистемы «Сбера» для автолюбителей «СберАвто» провели исследование и узнали планы россиян на весенние путешествия. В опросе участвовали более 3200 респондентов из всех регионов страны, результаты есть у «Афиши Daily».
Выяснилось, что каждый пятый опрошенный россиянин (20%) планирует короткое путешествие продолжительностью до пяти дней этой весной. При этом 16% стараются выбираться в такие поездки каждый год с наступлением тепла, а 4% поедут впервые.
В плане направлений для отдыха лидируют Москва и Подмосковье (18%), за ними идут Петербург и Ленинградская область (16%). Калининград и Сочи набрали по 10%, Минеральные Воды — 8%, а Краснодар — 7%. По 6% респондентов отправятся в города Золотого кольца и Казань, а 5% — в Нижний Новгород.
Крым и Алтай привлекают по 4% опрошенных, тогда как Байкал и Карачаево-Черкесия — по 3%. Воронеж, Екатеринбург, Волгоград и Владивосток рассматривают для поездки по 2% участников исследования. Замыкают список Ростов-на-Дону, Новосибирск и Камчатка с результатом по 1%. Другие направления для путешествия выбрали еще 25% опрошенных.
Главной причиной выбора направления для путешествия 58% опрошенных называют желание насладиться местной природой, а 57% собираются посмотреть достопримечательности. Пробовать местную кухню планируют 35% респондентов, еще 32% хотят погрузиться в культурную жизнь города. Оздоравливаться в отеле или санатории собираются 18% участников, заниматься хобби — 9%, а шопингом — 7%. На другие варианты проведения досуга пришлось 12% ответов, тогда как 2% опрошенных пока не знают о своих планах и примут решение на месте.
В выборе транспорта для весенних поездок 40% опрошенных отдают предпочтение самолету, 36% планируют добираться на поезде или электричке, а 31% — на машине. Автобусом воспользуются 13% респондентов, в то время как 4% выбирают велосипед или мотоцикл, 2% — теплоход.
Оценивая бюджет на одну короткую поездку этой весной, 10% граждан закладывают до 10 тыс. рублей на одного человека, 12% планируют потратить 10–15 тыс., столько же (12%) рассчитывают на сумму 15–20 тыс. Расходы в пределах 20–30 тыс. рублей рассматривают 17% участников опроса, и 49% планируют выделить более 30 тыс.
При этом 1% опрошенных согласны потратить на дорогу в оба конца до 1,5 часа. 9% выберут поездку от 1,5 до 3 часов, а провести в пути от 3 до 5 часов готовы 17% респондентов. Большинство участников исследования (73%) не пугает чуть более долгая дорога, и они готовы провести в ней более 5 часов.