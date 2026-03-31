Глава Минтранса: доставка пиццы дронами станет обыденностью в России через 3–4 года

Дроны будут доставлять пиццу вместо курьеров через три-четыре года, предположил в интервью РИА «Новости» министр транспорта России Андрей Никитин.



«От появления робота-доставщика до его относительно массового применения прошло года два. Я думаю, три-четыре года максимум [до введения дронов в доставку]», — сказал Никитин в преддверии Международного транспортно-логистического форума.



Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1–3 апреля 2026 года в Петербурге.



Недавно в Японии создали и испытали дроны-молниеотводы. Они могут подниматься к грозовым облакам и направлять на себя молнии, защищая тем самым здания, людей и инфраструктуру. Это первый подобный проект в мире, утверждают разработчики.