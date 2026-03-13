Умерла актриса Джейн Лапотейр из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»

Джейн Лапотейр родилась 26 декабря 1944 года в Ипсуиче. В 1970 году она соосновала театр «Янг Вик» в Бристоле. На протяжении долгих лет она играла на его сцене, а также на сценах Национального театра и Королевской шекспировской компании. Ее первым большим успехом стала роль Эдит Пиаф.