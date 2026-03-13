Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Минтранс России разрешит брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров, пишет РИА «Новости».

Ввести изменение планируется в этом году. Документ проходит согласование с профильными ведомствами.

На данный момент некоторые российские авиакомпании указывают, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров. Однако Минтрансом устанавлено, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью только не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. Про детское питание и материнское молоко в правилах ведомства говорится, что их можно брать «в количестве, необходимом на время полета».

Недавно United Airlines ужесточила правила поведения на борту. Теперь пассажирам, слушающим музыку или смотрящим видео без наушников, грозит не только отказ в посадке, но и пожизненный бан.

