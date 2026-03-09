В Германии упал метеорит

Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
Фото: Meteor News/YouTube

В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.

«По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Айфель, а также из Кобленца», — говорится в сообщении. В Кобленц-Гюльсе обломок, не полностью сгоревший дотла, оставил дыру размером с фут (30 сантиметров) в крыше дома. Никто не пострадал.

Видео: Meteor News/YouTube

Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил информацию, но не дал подробностей. Между тем в соцсетях местные жители публикуют фото и видео небесного тела. «Кто-нибудь еще видел яркий огненный шар в небе?», «Он был невероятно низко», «Абсолютно красиво, и длинный огненный след! Вау!», «Вы тоже слышали громкий хлопок?» — пишут они. Сначала одни жители Германии решили, что произошла авиакатастрофа, другие предположили, что это может  быть иранская ракета, но ни одна из этих версий не оказалась верной.

Позже Управление по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий земли Рейнланд-Пфальц сообщило, что в небе пролетел метеорит. Он раскололся с громким хлопком над западной Германией. Фрагменты достигли Земли около 19:15. Масштаб материального ущерба, причиненного обломками, пока неясен.

Метеорит — это осколок астероида, который долетел до Земли и упал на ее поверхность. В космосе эти обломки называют метеороидами, при сгорании в атмосфере — метеорами, а упавший камень — метеоритом.

