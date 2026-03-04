Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан

Сет МакФарлейн, который был создателем сериала «Орвилл» и исполнителем главной роли, намекнул, что шоу может вернуться на экраны. Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
«Честно говоря, сценарий четвертого сезона уже написан. Вопрос лишь в том, когда у нас будет время на его производство», — сказал МакФарлейн.
Сценарист и продюсер признался, что у него слишком загруженный график и он сам не знает, будет ли у него время на продолжение фантастической комедии. Сет также добавил, что для такого сериала требуется серьезный бюджет.
«Я бы очень хотел, чтобы сериал „Орвилл" продолжился. Я знаю, что весь актерский состав на это надеется. Но это большой знак вопроса по многим причинам», — отметил он.
В центре сюжета «Орвилла» — команда исследовательского космического корабля The U.S.S. Orville, которая состоит из землян и инопланетян. Им приходится не только решать проблемы, связанные с пребыванием в космосе, но и улаживать личные конфликты. Стилистика сериала отсылает в основном к легендарному шоу «Звездный путь».
Премьера шоу состоялась в 2017 году. Третий сезон вышел почти четыре года назад, летом 2022-го. Ранее «Афиша Daily» рассказывала, почему «Орвилл» представляет интерес, а второй сезон получился гораздо лучше первого.