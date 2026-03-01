Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов

Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации
Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта
Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»
Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе
Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля
Гильдия сценаристов требует заблокировать слияние Warner Bros. и Paramount
Оливия Дин стала триумфатором Brit Awards 2026, взяв четыре главные награды
Поклонники Джима Керри уверены, что актер умер, а премию «Сезар» получал его двойник
Зак Снайдер защитил «Бэтмена против Супермена» спустя 10 лет
Джейсон Райтман займется игровым «Астробоем» для Sony
Мистер Пропер ушел на пенсию
В Петербурге открыли памятник погибшим от коронавирусной инфекции
Мэтт Диллон из «Столкновения» исполнит главную роль в сериале-ремейке «Великолепной семерки»
Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз
Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%
«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Приют не может отвезти Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
За выходные в Москве сойдет 10–15 сантиметров снега
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»

Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов

Афиша Daily
Фото: Christensen Group

У дома Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», расположенного в Альбукерке (Нью-Мексико), теперь новый владелец. Стример Эдин Росс купил недвижимость за 1,3 млн долларов (более 100 млн рублей), пишет New York Post.

«Мне пришлось перебить ставки некоторых участников, но я доволен», — сказал Росс своей аудитории в прямом эфире, добавив, что на тот момент он предложил самую высокую цену. Блогер добавил, что планирует превратить дом в точную копию дома Уолтера Уайта.

Главной причиной продажи стало постоянное давление со стороны фанатов сериала. По словам хозяйки Джоанн Кинтаны, ежедневно мимо ее дома проезжало около 300 автомобилей, а поклонники не только фотографировались, но и пытались повторить знаменитую сцену с пиццей, бросая ее на крышу. Владелица выразила надежду, что новый собственник сможет реализовать мечту фанатов, создав на этом месте музей или гостевой дом.

В январе 2025 года владелица недвижимости хотела продать дом за 4 млн долларов, что более чем в десять раз превышало его рыночную оценку в районе 350 тыс. Такой ценник она установила по совету риелторов, рассчитывавших на интерес коллекционеров или инвесторов, которые могли бы превратить культовую локацию в музей. Однако эти планы разбились о строгие правила зонирования жилого района, запрещающие коммерческую деятельность.

Спустя месяц Кинтана снова выставила здание на продажу, но на этот раз со скидкой в 90%. Дом можно было приобрести за 400 тыс. долларов, однако Росс купил его за сумму, превышающую эту стоимость в три раза.

Расскажите друзьям