Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек

Он добавил, что уровень зарегистрированной безработицы в Москве снизился до рекордных 0,2%, а в среднем по стране — до 0,4%. При этом за год в столице зарегистрировано более 60 тыс. новых юрлиц, прежде всего в сферах торговли, строительства, а также профессиональной и научной деятельности. Председатель Мосгордумы добавил, что объем строительных работ увеличился на 13% по сравнению с 2024 годом.