Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания

В Лувре появилось фото брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Его повесили местные активисты после его задержания, сообщает The Telegraph.
По данным СМИ, снимок сделали после выхода из полицейского участка в Норфолке. На фото экс-принц сидит на заднем сиденье автомобиля. Под ним размещена подпись: «Он обливается потом». Спустя 15 минут сотрудники Лувра сняли фотографию.
Имя принца Эндрю появилось в скандале с секс-преступлениями Джеффри Эпштейна в начале 2015 года. Пострадавшая Вирджиния Джуффре заявила, что магнат одалживал ее богатым и влиятельным друзьям в качестве несовершеннолетней секс-рабыни и неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю.
Недавно вторая женщина сказала, что финансист отправлял ее в Великобританию для секса с Эндрю. По словам пострадавшей, после ночи с принцем ей устроили экскурсию по Букингемскому дворцу и чаепитие.
В 2019 году Эндрю прекратил выполнение королевских обязанностей, а в 2022-м его лишили военных званий из-за скандала. Сам принц обвинения отрицал и в 2022-м смог урегулировать гражданский иск Джуффре, выплатив ей нераскрытую сумму и сделав значительное пожертвование на благотворительность. В октябре 2025-го Карл III лишил Эндрю всех титулов и выселил из королевской резиденции.
19 февраля бывшего принца Эндрю задержали по подозрению в должностном злоупотреблении. Би-би-си связывало арест с расследованием, касающимся файлов Эпштейна.
Недавно полиция Великобритании начала рассматривать жалобу, согласно которой бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из опубликованных материалов по делу Эпштейна следовало, что Эндрю передавал скандальному финансисту отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, а также конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.
После 12-часового допроса Эндрю отпустили. В его доме также прошли обыски. 23 февраля на церемонии кинопремии BAFTA в Лондоне принц Уильям признался, что находится в тревожном состоянии на фоне новостей о дяде.