В Петербурге закрываются «ФУТУРА бистро» и бар Dead Poets

В Петербурге сразу два заведения объявили о своем закрытии в соцсетях. Так, на набережной реки Карповки прекращает работу «ФУТУРА бистро».
«Когда мы запускали ФУТУРу, нам хотелось сделать место, которое нам самим казалось классным и интересным: куда хочется приходить, приводить друзей и которое отражает близкие нам ценности и идеи. Место, где всегда можно встретить похожих людей, где приятно проводить время и где постоянно происходит что-то новое. Мы уверены, что у нас это получилось. И теперь мы хотим двигаться дальше. Каждая история когда-то заканчивается, чтобы началась новая. Сейчас мы решили сфокусироваться на нашей пекарне и, возможно, наметить для себя новый путь», — написали создатели проекта.
Они отметили, что с 1 марта кафе перейдет новым владельцам. «Мы верим, что они с такой же заботой отнесутся ко всему, что было в наших стенах, и, конечно, к вам — нашим гостям. Ну а мы, взяв весь этот опыт, пойдем дальше и, возможно, еще увидимся с вами где-то в другом месте, ведь главное — это люди, а не стены», — говорится в посте. Заведение будет работать до 28 февраля с 9.00 до 20.00.
На улице Жуковского закрылся бар Dead Poets. 15 февраля команда объявила, что «берет небольшой технический перерыв».
19 февраля в соцсетях бара появилось сообщение: «С тяжелым сердцем сообщаем, что бар Dead Poets прекратил свое существование. 13 лет любви к бартендингу, к нашим гостям и к поэзии закончились сейчас — в феврале 2026-го. Благодарим вас и очень любим. Спасибо за все».
Недавно в кафе «Долина» на Васильевском острове в Петербурге добавили ударение на букву «и», чтобы избежать ассоциаций с Ларисой Долиной. В заведении сообщили, что название кафе отсылает к Ферганской долине и почти за семнадцать лет работы «вопросов к нему не возникало», однако после скандала с Ларисой Долиной вывеской стали возмущаться недовольные жители. В «Долине» устали объяснять, что не имеют отношения к певице.