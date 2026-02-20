В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием

Умер солист Shortparis Николай Комягин
Фото: Frédéric Bisson/Flickr

В Кракове запустят пилотную программу по контролю численности голубей. Там установят специальные кормушки, в которые будут насыпать кукурузные зерна с противозачаточным действием, сообщает местная администрация.

Программа будет реализована в отдельных районах города, где обитают самые многочисленные популяции голубей. Целью проекта власти называют борьбу с распространением болезней и улучшение состояния птиц, у которых часто затруднен доступ к пище. В проекте участвуют научные и исследовательские учреждения.

В мэрии отмечают, что эта мера безопасна и для людей, и для животных. «Аналогичные программы доказали свою эффективность и в других европейских городах», — говорится в сообщении. 

Недавно в соцсетях завирусилась история жительницы Нью-Йорка Эбби Джардин, которая приютила и вырастила голубя. С Пидж Джардин познакомилась, когда той было всего около трех недель: птенец выпал из гнезда рядом с ее домом.

Девушка несколько раз проверяла, все ли в порядке с птенцом, она переживала, ведь вокруг была оживленная улица. В итоге Джардин взяла голубку домой, решив, что позаботится о ней пару недель, а потом отпустит.

Однако со временем между девушкой и птицей образовалась связь: Джардин поняла, что Пидж умная, ласковая и отлично себя чувствует в качестве питомца. К тому же и Пидж, будучи птенцом, быстро привязалась к своей спасительнице. Когда голубка подросла, девушка начала брать ее везде с собой.

