Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%

«Стоимость набора продуктов по классическому рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище», в соответствии с данными ЕМИСС, для жителей столицы составляет 211,6 рублей. В Московской области за этот же набор придется отдать 218,8 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимость набора для жителей столицы выросла на 4,1%, для жителей Подмосковья – на 1,5%», – сказала Лебединская.