В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов

В китайском городе Харбин прошел парад пингвинов. Об этом сообщает издание ECNS в соцсетях.
Шествие ежегодно проводит тематический парк полярных животных и арктических пейзажей Harbin Polarland. Участники шоу в сопровождении сотрудников комплекса прошлись по специальному маршруту. Одних птиц нарядили в галстуки и «бабочки», другие несли рюкзачки в виде плюшевых игрушек.
Парад пингвинов стал частью ежегодного зимнего фестиваля, который стартовал в парке 5 января. Праздник продлится до середины февраля.
Парк также проводит шоу с участием других животных — моржей, дельфинов, белых китов и скатов. Специально для туристов Harbin Polarland возводит большие ледяные скульптуры, в том числе замки и дворцы.
Недавно в соцсетях завирусился пингвин-нигилист. Ролик взят из документального фильма Вернера Херцога 2007 года под названием «Encounters at the End of the World» («Встречи на краю света») об Антарктиде. Подробнее о тренде можно прочитать здесь.