Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
Экспорт российского протеина вырос вдвое
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий
«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов

Фото: ЕСNS

В китайском городе Харбин прошел парад пингвинов. Об этом сообщает издание ECNS в соцсетях.

Шествие ежегодно проводит тематический парк полярных животных и арктических пейзажей Harbin Polarland. Участники шоу в сопровождении сотрудников комплекса прошлись по специальному маршруту. Одних птиц нарядили в галстуки и «бабочки», другие несли рюкзачки в виде плюшевых игрушек.

Видео: ЕСNS

Парад пингвинов стал частью ежегодного зимнего фестиваля, который стартовал в парке 5 января. Праздник продлится до середины февраля.

Парк также проводит шоу с участием других животных — моржей, дельфинов, белых китов и скатов. Специально для туристов Harbin Polarland возводит большие ледяные скульптуры, в том числе замки и дворцы.

Недавно в соцсетях завирусился пингвин-нигилист. Ролик взят из документального фильма Вернера Херцога 2007 года под названием «Encounters at the End of the World» («Встречи на краю света») об Антарктиде. Подробнее о тренде можно прочитать здесь.

