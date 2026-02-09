Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»

Робертс сыграет Элис Линкольн, «женщину, живущую в дебрях Маршалл-Вудса, места, давно окутанного легендами о зловещей ведьме». В удаленной лесной хижине она остается наедине с трупом незнакомого шахтера. В темноте Элис кажется, что мертвец не до конца упокоился. В это время появляется таинственная женщина, которая превращает жизнь героини в кошмар.