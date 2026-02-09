Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики

Сегодня широко известны различные школы плакатного искусства: польская, американская, китайская и другие. Отечественная школа плаката также хорошо изучена, однако до сих пор не была актуализирована в современном контексте. Школа дизайна НИУ ВШЭ попытается найти ответ на вопрос «Что означает русский плакат сегодня?». Она проанализирует исторический опыт отечественных плакатистов и сформирует новые рамки русского плаката. Такая рефлексия позволит создать актуальный визуальный язык и новый продукт, способный представлять страну на международных фестивалях и выставках.