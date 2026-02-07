Гусли признали национальным музыкальным инструментом России

Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы
Подготовка к промо альбома «Brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналдс» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порноресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе

Гусли признали национальным музыкальным инструментом России

Фото: Samara Storyteller’s/Flickr

В Москве на всероссийском конкурсе «Ристалище гусляров России» подписали меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом. Об этом РИА «Новостям» сообщил председатель оргкомитета Кирилл Богомилов.

По его словам, предложение Союза гусляров России поддержали Совет Федерации и Госдума. «Гусли были забытым музыкальным инструментом, скорее музейным, но сейчас традиция игры на гуслях возродилась вновь, на них играют и дети, и взрослые. Сегодня на конкурсе зрители насладились игрой самой юной исполнительницы — девочки трех лет — и самого пожилого гусляра, которому скоро исполнится 90 лет, это наше музыкальное наследие», — сказал Богомилов.

Всероссийский конкурс «Ристалище гусляров» прошел впервые и объединил исполнителей разных традиций: от академических гусляров-композиторов, солистов и ансамблей до самобытных и начинающих гусляров. Участниками конкурса стали 500 человек со всех городов России разных возрастов.

Победители получили дипломы, призы, а также сертификаты на бесплатное участие в записи и публикации в альбоме «Лучшие гусляры России» и на вступление в ассоциацию «Союза гусляров России».

