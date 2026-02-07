Гусли признали национальным музыкальным инструментом России

В Москве на всероссийском конкурсе «Ристалище гусляров России» подписали меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом. Об этом РИА «Новостям» сообщил председатель оргкомитета Кирилл Богомилов.
По его словам, предложение Союза гусляров России поддержали Совет Федерации и Госдума. «Гусли были забытым музыкальным инструментом, скорее музейным, но сейчас традиция игры на гуслях возродилась вновь, на них играют и дети, и взрослые. Сегодня на конкурсе зрители насладились игрой самой юной исполнительницы — девочки трех лет — и самого пожилого гусляра, которому скоро исполнится 90 лет, это наше музыкальное наследие», — сказал Богомилов.
Всероссийский конкурс «Ристалище гусляров» прошел впервые и объединил исполнителей разных традиций: от академических гусляров-композиторов, солистов и ансамблей до самобытных и начинающих гусляров. Участниками конкурса стали 500 человек со всех городов России разных возрастов.
Победители получили дипломы, призы, а также сертификаты на бесплатное участие в записи и публикации в альбоме «Лучшие гусляры России» и на вступление в ассоциацию «Союза гусляров России».