СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены

Фото: Amazon MGM Studios

Документальный фильм «Мелания» о первой леди США Мелании Трамп собрал 7 млн долларов в первый уик-энд проката, что стало рекордом для документалок.

Однако успех может оказаться частично фейковым. По данным расследования The Daily Beast, часть билетов могла быть выкуплена оптом и затем роздана бесплатно для создания видимости ажиотажа.

Фильм, спродюсированный Amazon, вышел на необычно большое количество экранов для документального проекта. При этом в соцсетях стали появляться сообщения о почти пустых кинозалах на сеансах в США и Великобритании. Противоречия между кассовыми цифрами и реальной заполняемостью залов вызвали подозрения экспертов.

По данным издания, источник в киноиндустрии заявил, что блоки билетов могли массово закупаться и распределяться среди домов престарелых, республиканских активистов и других групп для искусственного увеличения статистики посещаемости. Эксперт по кассовым сборам Том Бругеманн назвал такие действия логичными для фильма с подобной политической аудиторией, хотя и отметил, что число доказательств скудное.

Представители киносетей AMC, Regal и дистрибьютора Amazon официально опровергли информацию о необычных оптовых закупках билетов. Журналист Мэттью Беллони, однако, отметил, что кинотеатры могут не отслеживать конечного распределения билетов после их продажи.

